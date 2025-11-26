«Гора не простила ошибок»: двое альпинистов погибли на Аораки

Трагический инцидент произошел в горах Новой Зеландии, где двое альпинистов погибли во время восхождения на один из высочайших пиков региона, сообщила газета The Guardian.

Группа спортсменов совершала подъем на гору Аораки высотой 3724 метра, когда двое из них, соединенные связочной веревкой, сорвались со склона.

Инцидент произошел 24 ноября. В этот день местные спасательные службы получили сигнал бедствия от четырех альпинистов, оказавшихся в трудной ситуации.

Рано утром следующего дня вертолетная группа смогла эвакуировать двух участников восхождения, находившихся в доступном для посадки месте.

Поисково-спасательный отряд продолжал работу в течение всей ночи, пытаясь эвакуировать оставшихся членов группы. Утром 25 ноября были обнаружены тела двух альпинистов, которые не смогли выжить после падения.

Гора Аораки, хотя и привлекает множество опытных альпинистов, считается чрезвычайно опасным объектом для восхождений. Наиболее серьезными угрозами являются скрытые ледниковые трещины, высокая лавинная опасность, быстро меняющиеся погодные условия и постоянное движение ледника.

Статистика подтверждает суровость этой вершины: с начала XX века в районе горы и национального парка зарегистрировано более 240 случаев гибели людей, причем десятки тел так и не были обнаружены.

