Роковой ремонт: житель Ростовской области погиб при пожаре после починки проводки

В хуторе Грузиновка Неклиновского района Ростовской области произошла бытовая трагедия, унесшая жизнь 55-летнего мужчины. По информации регионального главка МЧС, инцидент случился в воскресенье.

Как установили специалисты, днем погибший самостоятельно пытался отремонтировать в своем доме ветхую электропроводку, так как в сети наблюдались перепады напряжения. Вследствие этих работ произошло короткое замыкание, которое и стало причиной возгорания.

ЧП произошло ночью, когда супруги спали. Женщина проснулась от едкого дыма и попыталась разбудить мужа, но безуспешно.

«Спасти его не удалось, женщина разбила окно и сама выбралась на свежий воздух. Возгорание на 50 квадратах потушили 8 огнеборцев с помощью двух спецмашин», — приводятся в сообщении ведомства подробности тушения.

Официальной причиной пожара дознаватель МЧС назвал короткое замыкание электропроводки.

