Росатом раскрыл подробности атаки БПЛА на Смоленскую АЭС

Отмечается, что беспилотник сдетонировал в непосредственной близости от вентиляционной трубы реакторного отделения третьего энергоблока станции. В результате взрыва в нескольких вспомогательных помещениях выбило стекла. Пострадавших среди персонала нет.

В «Росатоме» подчеркнули, что атака не повлияла на безопасную эксплуатацию объекта атомной энергетики. Радиационная обстановка на промышленной площадке Смоленской АЭС и на прилегающей территории остается в норме. Уровень радиационного фона соответствует естественным природным значениям, никаких отклонений не зафиксировано.

Смоленская АЭС расположена на юге Смоленской области, вблизи города Десногорск. Расстояние до областного центра составляет около 150 км. В настоящее время в промышленной эксплуатации находятся три энергоблока станции.

