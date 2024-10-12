Росавиация: аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту столицы Татарстана сняли введенные сегодня утром ограничения на прием и вылет рейсов. Об этом сообщает Росавиация.

Уточняется, что ограничения действовали с 8:40 в течение почти полутора часов. В это время шесть самолетов, направлявшихся в Казань, приземлились на запасных аэродромах Самары, Ульяновска и Нижнекамска.

Отмечается, что в казанском аэропорту был введен план «Ковер», предполагающий немедленную посадку или уход из зоны действия режима всех авиалайнеров, которые находятся в воздухе, кроме самолетов МЧС и ВВС.

Добавляется, что примерно десять рейсов были отправлены с опозданием. Указанные ограничения были введены для обеспечения безопасности гражданских судов, однако конкретная причина их введения неизвестна.

Ранее сообщалось, что в начале месяца на работу аэропортов Казани и Нижнекамска также были введены временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.