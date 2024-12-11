В аэропорту Сочи вводили план «Ковер»

В сочинском аэропорту вводился план «Ковер», пишет телеграм-канал BAZA, ссылаясь на данные от Росавиации.

Сообщалось о том, что такое решение о введении плана «Ковер» может быть напрямую связано с возможной атакой беспилотников на регион. Аэропорт был закрыт для приема воздушных судов и для отправки рейсов.

Предварительно, ограничения вводились с 19:30 вечера вторника на три часа, но потом были сняты. Об отражении массированной атаки БПЛА ранее сообщал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев - к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что российские силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА над Брянской областью.