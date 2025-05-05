Росавиация: ограничения на работу введены в аэропорту Домодедово

Временные ограничения (план «Ковер») введены на работу московского аэропорта «Домодедово» с 02:48 часов ночи. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Часом ранее такие же меры были введены в столичном аэропорту Внуково.

Воздушные гавани Москвы не принимают и не отправляют авиарейсы в целях обеспечения необходимой авиационной безопасности, сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов в 02:38 временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово», — сообщил Кореняко.

Ранее стало известно, что четыре беспилотника сбили над подмосковным Подольском, они летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.