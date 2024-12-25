Росавиация предоставила официальный комментарий о падении самолета авиакомпании AZAL, который направлялся в Грозный из Баку. Информацию передает РИА Новости.

Согласно информации от Росавиации, они поддерживают связь с авиакомпанией AZAL, а также с авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

25 декабря в 09:30 по мск самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL, потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Актау, расположенном на восточном побережье Каспийского моря. Это была линия из Баку в Грозный.

Предварительная информация указывает на то, что после столкновения с птицами возникла нештатная ситуация на борту, из-за чего пилот принял решение направиться на запасной аэродром — им стал Актау.

Поиски и спасательные работы координируют оперативные службы Казахстана. Аэропорт Актау функционирует в обычном режиме; задержан лишь один рейс, по данным диспетчерской службы.

Ранее Министерство транспорта Казахстана сообщило о том, что на борту разбившегося самолета в Актау находилось 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии.