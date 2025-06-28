Росавиация приступила к расследованию трех авиаинцидентов

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Специалисты расследуют три инцидента, произошедших за минувшие сутки в России.

Речь идет о ЧП в Тверской и Томской областях и в Краснодарском крае.

Главная цель расследований – выявление причин инцидентов и принятие мер, направленных на то, чтобы не допустить подобное в будущем.

В Тверской области вертолет МИ-8П совершил вынужденную посадку, в Томской области вынужденную посадку совершил частый легкомоторный самолет-амфибия «Борей», а на рулежной дорожке аэродрома Сочи произошло столкновение самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar.

В происшествиях в Тверской области и в Сочи никто не пострадал, а пилоту самолета-амфибии из Томской области понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Эстонии заявили о готовности принимать самолеты НАТО с ядерным оружием на борту.