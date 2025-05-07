Силы ПВО сбили еще два дрона, летевших на Москву

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До этого ПВО отразили атаку семи дронов, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 7 мая вооруженные силы Украины снова атаковали Москву. Дежурные силы ПВО уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.

Ранее сообщалось о том, что почти 60 украинских дронов сбили над шестью регионами России.