Силы ПВО сбили еще два дрона, летевших на Москву
ПВО отразила атаку еще двух дронов, летевших на Москву
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Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
До этого ПВО отразили атаку семи дронов, летевших на столицу.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 7 мая вооруженные силы Украины снова атаковали Москву. Дежурные силы ПВО уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.
Ранее сообщалось о том, что почти 60 украинских дронов сбили над шестью регионами России.