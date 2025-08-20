Росавиация: в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда ввели ограничения
Фото: [freepik.com]
В аэропорту Волгограда временно ограничены операции по приему и отправке воздушных судов, о чем сообщил в своем Телеграм-канале Артем Кореняко, представитель Росавиации.
Такая же ситуация сложилась в соседних аэрогаванях Самары и Саратова, уточнил Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Самара («Курумоч»), Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Ранее сообщалось, что российская ПВО за последние три часа уничтожила 23 украинских БПЛА.