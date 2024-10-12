Росавиация: в Казани временно закрыли аэропорт в целях безопасности

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, в столице Татарстана временно ввели ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту. Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.

Отмечается, что сотрудники аэропорта, а также экипажи авиалайнеров принимают все нужные меры для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Подробности и причины пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что аэропорт Элисты начал принимать и отправлять рейсы.

Актуально