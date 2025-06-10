Росавиация: во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты
Опасность атаки ВСУ: в Москве сейчас не работает ни один аэропорт
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропортах Жуковский (Раменское; UUBW) и Шереметьево (UUEE), Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил он в своем телеграм-канале.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 21:50 до 23:55 силами противовоздушной обороны было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией российских регионов.