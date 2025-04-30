Росавиация ввела ограничения на работу трех аэропортов

Временные ограничения введены на работу сразу трех аэропортов в среду, 30 апреля. Они коснулись воздушных гаваней в Иваново, Нижнем Новогороде и Ярославле, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации.

В Иваново перестали принимать и отправлять авиарейсы в 02:45 мск, в Нижнем Новгороде — в 03:07 мск, в Ярославле — в 03:07 мск.

В Росавиации объяснили временные ограничения обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград».