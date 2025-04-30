Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград

В тексте документа сообщается, что указ принят «в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он вступил в силу со дня подписания.

Как отмечается в указе, новое название «не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта».

Соответствующую просьбу ветеранов войны и участников СВО о присвоении волгоградскому аэропорту исторического наименования Сталинград губернатор региона передал президенту во вторник, 29 апреля. Владимир Путин отметил, что слово ветеранов и бойцов для него является законом.