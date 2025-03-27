Росфинмониторинг усилит борьбу с дропперами в банковской сфере

В Росфинмониторинге намерены активно противодействовать дропперам, используя недавно полученное право напрямую блокировать операции клиентов банков, сообщил заместитель руководителя финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК.

По его мнению, эта мера позволит бороться не с рядовыми исполнителями сомнительных операций, такими как владельцы карт, используемых для трансакций или снятия денег, а с организаторами этих схем.

Негляд отметил, что одним из ключевых инструментов в решении этой задачи станет закон, принятый в конце предыдущего года, который наделяет Росфинмониторинг правом приостанавливать операции с денежными средствами на срок до десяти дней при подозрении в их использовании для отмывания незаконных доходов. Этот закон вступит в силу 1 июня.

Речь идет об изменениях в основном законе о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ), принятых в конце 2024 года. Они расширили полномочия Росфинмониторинга в сфере борьбы с финансированием экстремизма.

Теперь служба сможет направлять банкам требования о приостановке операций клиентов на срок до десяти дней при наличии подозрений в финансировании экстремистской деятельности или в использовании трансакций для легализации преступно полученных средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали дроппера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн руб.