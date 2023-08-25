Росгвардейцы задержали мужчину, который набросился с ножом на знакомого в Егорьевске

Инцидент произошел в одной из квартир в Егорьевске. Оперативникам поступило сообщение, что оттуда доносится крик, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Подмосковью.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили, что между двумя мужчинами во время распития спиртного произошел конфликт. В ходе ссоры один из них ударил оппонента ножом в область бедра.

Нападавшего задержали и передали полицейским. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Жуковском задержали местного жителя, который украл два велосипеда из подъезда жилого дома.