Росгвардейцы задержали мужчину, который набросился с ножом на знакомого в Егорьевске
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали ранее судимого жителя Саратовской области, который ударил ножом своего знакомого.
Инцидент произошел в одной из квартир в Егорьевске. Оперативникам поступило сообщение, что оттуда доносится крик, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Подмосковью.
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили, что между двумя мужчинами во время распития спиртного произошел конфликт. В ходе ссоры один из них ударил оппонента ножом в область бедра.
Нападавшего задержали и передали полицейским. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Жуковском задержали местного жителя, который украл два велосипеда из подъезда жилого дома.