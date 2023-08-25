«Уходил домой из гостей»: жителя Жуковского задержали за кражу двух велосипедов

Ранее судимого двадцатилетнего жителя Жуковского задержали сотрудники полиции по подозрению в краже чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник побывал в гостях у своей знакомой. Затем в подъезде ее дома на первом этаже он выбил дверь в кладовку, откуда похитил один велосипед. Однако на этом он остановился, поэтому спустя несколько часов правонарушитель вернулся на место преступления и совершил кражу еще одного велосипеда.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить личность злоумышленника, а затем задержали его по месту жительства. Со слов задержанного, похищенное имущество он продал, а вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли транспортные средства и передали их законным владельцам. В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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