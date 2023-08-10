Росгвардейцы задержали в Орехово-Зуево мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражи

Подмосковные росгвардейцы задержали в Орехово-Зуево 45-летнего жителя Оренбургской области, который находился в федеральном розыске.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина распивал спиртные напитки в одном из дворов. Правоохранители заметили нарушителя во время патрулирования.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он на протяжении двух лет совершал кражи из магазинов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали в Воскресенске мужчину, который угрожал женщине убийством молотком.