Росгвардейцы задержали в Орехово-Зуево мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражи
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали в Орехово-Зуево 45-летнего жителя Оренбургской области, который находился в федеральном розыске.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина распивал спиртные напитки в одном из дворов. Правоохранители заметили нарушителя во время патрулирования.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он на протяжении двух лет совершал кражи из магазинов.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали в Воскресенске мужчину, который угрожал женщине убийством молотком.