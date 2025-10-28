Росгвардия сообщила о задержании банды налетчиков в Подмосковье

В Подмосковье правоохранительные органы задержали преступную группу, совершившую дерзкое ограбление частного дома на сумму свыше 57 млн руб. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу подмосковной Росгвардии, налетчики проникли в жилище через незапертую дверь.

Четверо злоумышленников в балаклавах, угрожая пистолетом, связали хозяина дома ремнями и потребовали ключи от сейфа. Женщину с тремя детьми они в это время закрыли в ванной комнате. Похитив крупную сумму в рублях и валюте, а также сервер системы видеонаблюдения, грабители скрылись.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД при поддержке бойцов СОБР задержали троих подозреваемых. Все они ранее были судимы. В ходе обысков изъято более 3 млн руб., $10 тыс. и оружие, использованное при нападении. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

