В Москве задержали двоих приезжих за кражу из машины рюкзака с 30 млн рублей

В Москве произошло задержание двоих подозреваемых, которые украли из автомашины на стоянке рюкзак с внушительной суммой денег. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, озвученную Владимиром Васениным, начальником управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москва. Он рассказал, что в полицию обратился 35-летний мужчина. Он получил от своего партнера по бизнесу рюкзак, в котором находилось 30 млн руб. Эти деньги предназначались на закупку товара. Предприниматель оставил рюкзак в машине, которую поставил на некоторое время на парковку возле торгового центра. В итоге деньги исчезли вместе с рюкзаком. Полицейские взялись за поиски.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками столичного главка задержали двоих подозреваемых по месту их временного жительства на улицах Дубнинской и 3-й Институтской», — указали журналистам.

Приезжие оказались приезжими, причем уже ранее судимыми. Выяснилось, что машину они вскрыли с помощью специального электронного устройства, которое было у них обнаружено. Деньги задержанные уже успели потратить. Оба злоумышленника в итоге были отправлены под арест.

