Росгвардия за месяц обеспечила безопасность более 800 мероприятий в Подмосковье

По итогам прошлого месяца сотрудники Росгвардии Подмосковья обеспечили безопасность более 800 мероприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В целом за указанный период сотрудники ведомства совершили более десяти тысяч выездов по сигналам «Тревога». Благодаря оперативности специалистов, на охраняемых объектах не было совершено ни одной кражи. При этом задержали 2,9 тысячи подозреваемых.

Кроме того, было проведено более 2,5 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 670 единиц оружия, аннулировали 78 разрешений.

Помимо этого, за месяц подразделения специального назначения выполнили 73 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил о сокращении числа преступлений в Подмосковье.