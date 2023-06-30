Росгвардия задержала подозреваемого в нападении на сотрудницу клиники в Видном

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который удерживал медработника в кабинете одного из медицинских учреждений в Видном.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в клинике на Завидной улице. На место оперативно прибыли сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны.

Медики рассказали росгвардейцам, что неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в здание медучреждения, закрыл сотрудницу в ее кабинете и насильно удерживал, нанося побои.

Злоумышленника задержали. Им оказался 51-летний уроженец Ставропольского края. По словам очевидцев, мужчина являлся бывшим сожителем пострадавшей. Сейчас его передали полиции. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина, спускаясь по лестнице в подъезде, упала и выронила из рук шестимесячного ребенка. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.