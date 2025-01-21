Бывшая самарская чиновница стала жертвой одной из самых крупных афер мошенников

По данным канала Baza, пенсионерка из Самарской области, некогда вовлеченная в развитие региона как чиновница, попалась на уловку мошенников. Аферисты лишили женщину почти полумиллиарда рублей.

Канал отмечает, что мошенники смогли обмануть бывшую 71-летнюю главу Корпорации развития Самарской области. Аферу называют одной из самых крупных за последнее время.

Потерпевшая, по данным источников Baza, пришла в банк и попыталась получить 350 млн рублей, а также 800 тысяч долларов. При этом сотрудники финансово-кредитной организации заподозрили неладное и стали выяснять подробности операции клиентки. Они попытались отговорить женщину от снятия средств, но безуспешно. Вскоре доверчивая пенсионерка отправила все средства мошенникам.

Пока неизвестно, как злоумышленникам удалось убедить жертву перевести почти 500 млн рублей. В подробностях истории предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что обманувших певицу Ларису Долину мошенников обязали вернуть певице 69 млн.