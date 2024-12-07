Роскомнадзор не исключил ограничения доступа для восьми иностранных провайдеров

По данным Роскомнадзора, в России возможно ограничение доступа для восьми иностранных провайдеров, в том числе GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, в силу невыполнения требований ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что работа данных провайдеров может быть ограничена в связи с рисками, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний. Так, по закону компании, которые оказывают услуги хостинга, обязаны обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, вести взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования с целью противодействия DDoS-атакам, принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости отечественного сегмента Сети и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

Ранее ведомство советовало владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства, в котором сегодня находятся 474 организации. Однако РКН бессилен в плане защиты сайтов, которые размещены на площадках иностранных провайдеров, от DDoS-атак и прочих угроз, что создает уязвимость ресурсов перед киберпреступниками. Также иностранные провайдеры могут применять ресурсы для обхода блокировок.

Ранее сообщалось, что Россию в рамках учений РКН частично отключили от мирового интернета.