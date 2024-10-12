Роскомнадзор сможет замедлять онлайн-ресурсы без суда по приказу Генпрокуратуры

Роскомнадзор разработал новый регламент, который предоставляет регулятору право замедлять работу любых онлайн-ресурсов через внесудебные решения Генеральной прокуратуры. Документ привлёк внимание экспертов в сфере интернета и коммуникаций. Об этом пишет издание Forbes.

Согласно новым поправкам, РКН сможет на основании требования Генпрокурора или его заместителей «управлять сетями связи» с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Таким образом, регулятор сможет без судебных разбирательств влиять на скорость доступа к любым интернет-ресурсам, что, по мнению экспертов, представляет собой серьёзный механизм контроля за сетями связи.

Эксперт Филипп Кулин, основатель проекта «Эшер II», считает, что такой механизм позволяет Роскомнадзору замедлять или блокировать доступ к ресурсам по своему усмотрению, при этом не неся ответственности и не предоставляя отчётности за свои действия. Он предполагает, что такие шаги могут быть использованы для регулирования интернет-трафика в обход более традиционных методов блокировки, которые ранее применялись через реестр запрещённых ресурсов.

Старший партнёр проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнев добавляет, что «классические» блокировки через реестр Роскомнадзора признаны недостаточно эффективными, и теперь главным инструментом контроля станет включение «рубильника ТСПУ». Это даст регулятору возможность действовать скрытно и целенаправленно влиять на работу сайтов, не прибегая к публичным процессам блокировки.

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