Минздрав инициирует повышение возраста продажи алкоголя для защиты здоровья молодежи

Минздрав России рассматривает возможность повышения возраста для продажи алкогольных напитков. Так указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву. Ранее парламентарий предложил установить этот порог на уровне 21 года.

В ответе Минздрава говорится, что ведомство разрабатывает план мероприятий в рамках Концепции сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года и дальше. Идея включает в себя возможность изменения минимального возраста для продажи крепкого алкоголя.

«В отношении инициатив по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу, включающий в том числе мероприятие "Проработка возможности повышения минимального возраста, при достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции с участием заинтересованных органов и организаций», — говорится в ответе Минздрава депутату.

Увеличение возрастного порога может стать частью широкой стратегии по борьбе с алкогольной зависимостью и улучшению качества жизни граждан.В настоящее время завершаются необходимые процедуры для утверждения данного плана.

Напомню, ранее Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, который касается программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи для граждан на следующие три года.