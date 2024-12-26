«Роснефть» хотят оштрафовать на рекордные в России 1,1 млрд руб. по искам за ущерб природе

ООО «РН-Юганскнефтегаз» может быть оштрафовано на рекордную для России сумму в 1,1 млрд руб. по искам о нанесении ущерба природе. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

За последние два года данное подразделение «Роснефти» получило 67 исков. Все они касаются того ущерба, который был причинен природе. Их общая сумма составляет 1,1 млрд руб.

«Большинство исков — за разлив нефти и нефтепродуктов в результате транспортировки. Каждый раз Роспотребнадзор фиксирует нарушение, подает в суд», — указал микроблог.

Компания, как правило, выплачивает затребованные иски и после этого продолжает нарушать правила. Последний иск был выдвинут в ноябре, организацию обвинили в том, что она использует трубопровод на Среднеугутском месторождении без обязательной для этого регистрации, а также соответствующих разрешений.

Ранее сообщалось, что в РФ отмечен резкий рост числа штрафов за украшение автомобилей. Водители стали навешивать на свои машины гирлянды в предновогодний период, а также яркие элементы декора. Все это запрещено правилами, поэтому инспекторы штрафуют таких автовладельцев.