Роспотребнадзор начал проверку после отравления школьников шоколадом в Подмосковье

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ в Московской области после употребления шоколада.

Как сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства, в настоящее время проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что несколько школьников младших классов решили перекусить шоколадом на перемене. После этого у одного из детей сильно заболел живот. Ребенка госпитализировали.

По данным регионального министерства здравоохранения, состояние пострадавшего школьника оценивается как удовлетворительное. Кроме того, медики осмотрели еще двоих детей. Однако их родители отказались от госпитализации.