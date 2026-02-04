Роспотребнадзор подтвердил завозной случай лихорадки чикунгунья в Россию

В России зафиксирован завозной случай заболевания лихорадкой чикунгунья. Как сообщили в Роспотребнадзоре , ведомство ранее предупреждало о рисках импорта этой инфекции и было готово к подобной ситуации.

Пациентка, у которой выявили заболевание, прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время поездки она отмечала укусы комаров и не использовала средства защиты от насекомых. После возвращения в страну женщину госпитализировали, а с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем Роспотребнадзора был получен положительный результат на вирус чикунгунья.

Специалисты службы оперативно организовали полный комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По данным ведомства, риск дальнейшего распространения инфекции на территории Российской Федерации оценивается как минимальный. Это объясняется тем, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы зараженных комаров, а не при непосредственном контакте между людьми.

В Роспотребнадзоре напомнили, что к эндемичным по данному заболеванию регионам относятся страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента. Гражданам, планирующим поездки в эти районы, рекомендуется соблюдать меры защиты от укусов насекомых: применять репелленты, устанавливать противомоскитные сетки, использовать надкроватные пологи и носить одежду с длинными рукавами и брюками. При появлении любых симптомов недомогания после возвращения необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщив о факте недавнего зарубежного путешествия.

