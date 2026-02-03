На Бали туристку из России укусил ядовитый жук, потребовалось срочное лечение

Российская туристка, зимовавшая на индонезийском острове Бали, оказалась на больничной койке после укуса тропического жука. Анна из Казани первоначально списала укус на комаров, но ночью ее состояние резко ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Во время рабочего созвона женщина почувствовала укол в ногу, а ночью началась лихорадка и сильная боль. Обращение в страховую компанию не дало результата — оператор лишь посоветовал принять антигистаминные препараты, которые не помогли. В местной больнице у Анны диагностировали инфекцию, развившуюся после укуса. Врачам пришлось вскрывать и дренировать образовавшийся фурункул, проводить перевязки и только потом накладывать швы. Предполагается, что источником укуса стал балийский жук-плавунец.

Балийский жук-плавунец опасен для человека своим болезненным укусом, похожим на укол шилом, так как его мощные челюсти могут проколоть кожу. Кроме того, при угрозе он выделяет из сочленений тела едкое беловатое вещество, которое раздражает кожу и слизистые оболочки.

Ранее сообщалось о том, что Бали готовится к серьезным изменениям в правилах приема туристов.