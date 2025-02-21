Роспотребнадзор после проверок изъял 300 тонн продукции из магазинов «Светофора»

В результате проверок изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции общей массой свыше 300,1 тонны. Деятельность 76 торговых объектов была приостановлена, процессуальные действия продолжаются. Об этом проинформировала пресс-служба Роспотребнадзора.

В соответствии с поручением правительства РФ, с 10 по 30 января 2025 года были проведены внеплановые проверки всех 58 торговых субъектов под маркой «Светофор», расположенных в 45 регионах страны.

По итогам проверок составлены 2,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн руб., продолжается работа по дальнейшим процессуальным действиям.

Контрольные мероприятия охватили 1485 объектов, и на основании решений судов деятельность 76 из них приостановлена. Остальные материалы находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, в суды переданы 314 новых дел об административных правонарушениях. Среди выявленных нарушений — проблемы со сроками годности, условиями хранения, а также отсутствие необходимых документов и средств для соблюдения гигиенических норм.

Ранее экономист Беляев назвал причины закрытия сети магазинов «Светофор» по всей стране.