«Россети» усилили меры для обеспечения надежного электроснабжения в морозы в Москве и в Подмосковье

«Россети Московский регион» приняли дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения в Москве и в Подмосковье в морозы, сообщила пресс-служба компании. По данным синоптиков, ночью в столичном регионе похолодает до минус тридцати градусов.

В связи с этим к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы свыше 300 бригад — более тысячи человек и почти 370 единиц спецтехники. Для резервного энергоснабжения социально значимых объектов подготовили 144 передвижные дизель-генераторные установки.

Также «Россети Московский регион» организовали непрерывный контроль работы оборудования подстанций и ЛЭП, проверили готовность схем электроснабжения собственных нужд подстанций, привлекли дополнительных специалистов, в том числе водителей РИСЭ, установили взаимодействие с оперативными штабами городских администраций и местными органами МЧС и ЕДДС.

Жителям Москвы и Подмосковья напомнили, что сообщать о нарушениях электроснабжения необходимо по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее в МЧС сообщали, что до конца недели погода в Московской области будет аномально холодной.