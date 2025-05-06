Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»

Россия вернула с подконтрольных Киеву территорий 205 своих военнослужащих. Взамен были переданы 205 украинских военных, находившихся в плену в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное российским Министерством обороны.

В обменном процессе между двумя государствами, по утверждению Минобороны, посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты. С их помощью российские военнопленные, которые находились в плену, были доставлены в Белоруссию.

«6 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — указали в военном ведомстве.

Всем возвращенным бойцам окажут необходимую помощь, в том числе психологического характера. Уже в самое ближайшее время им дадут возможность связаться со своими родными и близкими.

Ранее сообщалось, что территорию вокруг здания Верховной рады на Украине окружили колючей проволокой. Теперь этот объект и территория вокруг него обнесены стальным забором. При этом не уточняются причины, по которой приняты такие экстренные меры.