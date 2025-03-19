Россия и Украина провели обмен военнопленными

Во вторник, 19 марта, Россия и Украина провели процедуру обмена пленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 175 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Процесс обмена состоялся во вторник, 19 марта, он прошел согласно заранее достигнутым договоренностям.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — указали в военном ведомстве.

Украинской стороне также были выданы 175 человек. Вдобавок в качестве жеста доброй воли были переданы 22 тяжелораненых бойца ВСУ, которые находились в плену. Всем им требуется медицинская помощь. Все переданные России солдаты сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую поддержку как медицинского, так и психологического характера. Далее их доставят в РФ.

Ранее о предстоящем обмене пленными в формате 175 на 175 во время телефонного разговора Путин предупредил своего коллегу из США Трампа. Он также поблагодарил главу Белого дома за его усилия по прекращению боевых действий.