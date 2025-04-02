Россия намерена наладить военное сотрудничество c Лаосом

Соглашение между Россией и Лаосом о военном сотрудничестве внесли на рассмотрение в Госдуму. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Соглашение подписали летом прошлого года. Представители Лаоса и России подписали его с целью наладить сотрудничество в военной сфере, в частности это нужно для обмена опытом и подготовки военных. Также общими усилиями смогут реформировать ВС, разрабатывать меры противодействия самодельным взрывным устройствам, а также безопасно разминировать СВУ.

Также в рамках соглашения стороны смогут работать в области военной медицины и топографии, культуры и истории. Способствовать укреплению связей будут визиты делегаций разного уровня с обеих сторон. Будет создана соответствующая рабочая группа, ответственная за реализацию договора.

Документ на ратификацию внесло в Госдуму правительство России.

Ранее сообщалось, что Вьетнам выступил за улучшение политических отношений с Россией.