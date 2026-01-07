Силовики оцепили новосибирский храм перед рождественской службой
Прихожанка: анонимное сообщение о взрывном устройстве поступило в храм
Храм Всех Святых в Новосибирске вечером 6 января был временно оцеплен сотрудниками силовых структур в связи с поступившей информацией о возможном минировании. Об этом «Известиям» сообщили очевидцы произошедшего.
По их данным, на территорию церкви прибыли представители правоохранительных органов, после чего доступ внутрь здания был ограничен. Поводом для мер безопасности стало анонимное сообщение о потенциальной угрозе, а также обнаружение подозрительного предмета, который потребовал проверки специалистов.
На время проведения мероприятий по обеспечению безопасности рождественское богослужение было начато вне здания храма. Священнослужитель и прихожане находились на улице в ожидании завершения осмотра.
Проверочные действия продолжались около получаса. По их итогам информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. После завершения работы силовых структур верующим и духовенству разрешили вернуться в храм и продолжить праздничную службу.
Инцидент не повлиял на дальнейшее проведение рождественских мероприятий, угрозы для жизни и здоровья людей зафиксировано не было.
