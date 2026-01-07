Силовики оцепили новосибирский храм перед рождественской службой

Храм Всех Святых в Новосибирске вечером 6 января был временно оцеплен сотрудниками силовых структур в связи с поступившей информацией о возможном минировании. Об этом « Известиям » сообщили очевидцы произошедшего.

По их данным, на территорию церкви прибыли представители правоохранительных органов, после чего доступ внутрь здания был ограничен. Поводом для мер безопасности стало анонимное сообщение о потенциальной угрозе, а также обнаружение подозрительного предмета, который потребовал проверки специалистов.

На время проведения мероприятий по обеспечению безопасности рождественское богослужение было начато вне здания храма. Священнослужитель и прихожане находились на улице в ожидании завершения осмотра.

Проверочные действия продолжались около получаса. По их итогам информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. После завершения работы силовых структур верующим и духовенству разрешили вернуться в храм и продолжить праздничную службу.

Инцидент не повлиял на дальнейшее проведение рождественских мероприятий, угрозы для жизни и здоровья людей зафиксировано не было.

Ранее стало известно, как выбрать безопасную прорубь на Крещение.