В октябре Израиль осуществил авиационную атаку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии. В ответ на это российские военные обратились к Тель-Авиву с протестом, подчеркивая недопустимость подобных действий, как сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России в Сирии Александр Лаврентьев.

Израиль не атаковал непосредственно авиабазу, поскольку осознает возможные серьезные последствия, в том числе для себя. По некоторым источникам, удар пришелся на склад или другое помещение.

Министерство обороны, по словам Лаврентьева, выразило Тель-Авиву беспокойство, указывая на то, что такие действия могут поставить под угрозу жизни российских военнослужащих.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что прекращения огня в Ливане не будет до полного достижения поставленных военных целей.