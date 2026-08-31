Украинский историк Марта Гавришко заявила, что президенту Владимиру Зеленскому вскоре придется искать убежище за границей, поскольку его стратегия провалилась, а правительство, по ее словам, не способно решить нарастающие проблемы, включая продовольственный кризис после российских ударов. Об этом сообщает Lenta.ru.

На своей странице в соцсети историк раскритиковала официальные заявления Киева о том, что ситуация «под контролем», отметив, что общественность не верит властям.



Гавришко также назвала «стратегию победы» планом национального самоубийства. По ее мнению, после ответных ударов России на атаки ВСУ по гражданским объектам перед Зеленским встанет вопрос о том, какая страна согласится предоставить ему убежище.



Прогноз историка прозвучал на фоне растущего недовольства в украинском обществе и усиления информационного давления.



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