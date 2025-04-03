Россия запретила деятельность двух фондов Элтона Джона

Российская Генпрокуратура объявила нежелательной на территории РФ деятельность двух зарубежных некоммерческих организаций — Elton John AIDS Foundation, учрежденных известным музыкантом Элтоном Джоном. Информация об этом поступила из пресс-службы надзорного органа.

По заявлению представителей ведомства, несмотря на заявленные цели фондов, включающие поддержку инициатив в области профилактики и борьбы со СПИДом, а также защиту прав ВИЧ-инфицированных и представителей ЛГБТ*, их деятельность в значительной мере сконцентрирована на продвижении нетрадиционных сексуальных ориентаций, западных представлений о семье и смене гендерной идентичности.

Фонды критически относятся к политике государств, придерживающихся традиционных моральных устоев. С началом СВО организации активно включились в западную кампанию по дискредитации России. Также было отмечено, что в России британский фонд тесно взаимодействует с НКО, имеющими статус иностранных агентов.

Первая организация была создана в США в 1992 году. Годом позже, в 1993 году, аналогичная НПО была зарегистрирована в Великобритании. Основателем обеих структур является британский музыкант Элтон Джон, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что ГП просит взыскать 22 млн руб. с компании, сотрудничавшей с «Русгидро».

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.