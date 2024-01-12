Россия затребовала собрать срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов западной коалиции по Йемену

После того, как Великобритания и США нанесли массированный удар по объектам на йеменской территории, российские дипломаты попросили собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило представительство РФ в данной организации в своем Telegram-канале.

Флот Соединенных Штатов при участии британских кораблей ударил по объектам хуситов, которые расположены в Йемене. В этих ударах приняли надводные и подводные корабли, а также авиация. На этом фоне российские представители в Организации Объединенных Наций предложили провести специальное заседание, на котором обсудят текущую ситуацию. Оно должно состояться в 18.00 по московскому времени.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», - написали дипломаты.

Ранее хуситы пообещали, что обязательно отомстят и Лондону, и Вашингтону за нападение на территорию Йемена. Они пообещали, что обе страны заплатят за свою агрессию.