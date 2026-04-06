Сто одинаковых отзывов в день: эксперт назвал поводы насторожиться при скачивании приложений

Представьте: вы ищете полезное приложение, находите идеальный калькулятор с рейтингом 4,9, скачиваете — и через неделю с вашего счета исчезают все деньги. Звучит как паранойя? Для доцента Финансового университета Петра Щербаченко это рабочая реальность. В беседе с NEWS.ru он объясняет , как мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные игры, утилиты и обновления. И главное правило защиты — никогда не устанавливать приложения вне официального магазина.

По его словам, ссылка в мессенджере или на сторонней площадке — это как открытая дверь для вируса. Если программу предлагают скачать «срочно» или в обход Google Play и App Store, это стопроцентный красный флаг. У настоящего разработчика всегда есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан вчера, выглядит пустым или вызывает сомнения — вы имеете дело с мошенниками. Даже высокая оценка не гарантия: если сто отзывов написаны в один день и похожи как под копирку, их просто накрутили.

Эксперт подчеркнул: перед установкой любого приложения смотрите, какие разрешения оно запрашивает. Если обычный калькулятор или игра хочет доступ к вашим СМС, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности — это не программа, это шпион. Настоящему калькулятору не нужен ваш список контактов. Полезно перед скачиванием вбить в поиск название приложения вместе со словами «мошенничество», «фишинг» или «отзывы». Интернет быстро покажет, не жаловались ли люди на кражу данных.

По его мнению, следует избегать установки приложений из непроверенных источников. Официальный магазин —единственный друг. Проверяйте разработчика, читайте детальные отзывы, обращайте внимание на орфографические ошибки в названии и странный перевод. И самое главное — никогда не давайте подозрительным программам доступ к вашим личным данным.

