Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Сначала пользователю звонит якобы «сотрудник» «Почты России» и сообщаем ему о пришедшем письме, предлагая лично получить его в отделении связи. Также собеседник предлагает «упростить процедуру» и сообщить ему код из смс.

Если жертва отказывается продолжать общаться, что аферисты на этом не останавливаются. Потом начинают звонить якобы «представители силовых ведомств», которые сообщают о взломе учетной записи на «Госуслугах» и требуют назвать код из смс.

Цель мошенников – похитить деньги, обманным путем завладеть объектами недвижимости или оформить на жертву кредиты.

Юрист напомнил россиянам о том, что не стоит общаться по телефону с неизвестными лицами.

Ранее сообщалось о том, что кузбассовцы стали предупреждать о мошенниках в полицейской форме.