Россиян предупредили о звонках аферистов от имени почтовой службы

Старая добрая «Почта России» внезапно оказалась в центре новой мошеннической схемы, и теперь под угрозой не только посылки, но и личные данные граждан. Эксперт Финансового университета Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru детально описал механизм ловушки, в которую рискует попасть каждый, кто привык доверять официальным голосам в трубке.

По его словам, все начинается с безобидного, казалось бы, звонка — чаще всего с иностранного номера. Вежливый собеседник обращается к жертве по имени-отчеству (сказываются утечки баз данных) и представляется сотрудником почтового ведомства. Суть проста: на имя гражданина пришло заказное письмо от госоргана, и нужно согласовать доставку на дом. Тут же звучит классическая уловка с платным хранением: если откажетесь, мол, каждый день ожидания будет стоить почти 300 рублей.

Эксперт добавил, что главный спектакль разворачивается, когда жертва соглашается на визит курьера. В дверь стучится человек, который просит подтвердить получение конверта с помощью кода из СМС. Именно этот набор цифр и есть священный грааль для аферистов. Получив доступ к коду, злоумышленники открывают себе путь на портал «Госуслуги», а оттуда — к паспортным данным, СНИЛС и, что самое страшное, к возможности оформления онлайн-кредитов и сим-карт на имя жертвы.

По его мнению, бесплатный срок хранения на почте — вещь гибкая и зависит от типа отправления, но никаких «платных продлений» по телефону официальная служба не предлагает. Единственный безопасный сценарий в такой ситуации — положить трубку и не вступать в диалог. Щербаченко советует подстелить соломку заранее: менять пароли каждые пару месяцев, установить самозапрет на кредиты и никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев. Итог прост: бдительность и холодный расчет сегодня — единственная гарантия того, что письмо от «госоргана» не обернется финансовой катастрофой.

Ранее сообщалось, что мошенники оживили «старую школу»: доверие к номеру сыграло злую шутку с тысячами россиян.