Россиян предупредили об опасности китайских фонариков

Полет китайских фонариков не контролируется после запуска. Их движение зависит от направления ветра.

Фонарик способен подняться на высоту до километра. Продолжительность его полета достигает 20 минут. Он может приземлиться куда угодно и спровоцировать сильный пожар, Об этом со ссылкой на МЧС сообщает пресс-служба РИА Новости.

За пренебрежение правилами пожарной безопасности граждан будут штрафовать.

Штраф для физических лиц составляет до 15 тыс. руб., для должностных – до 30 тыс. руб.

Штраф для ИП составляет до 60 тыс. руб., а для юридических лиц – до 400 тыс. руб.

Если по вине нарушителя произошел пожар, то его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что открытое горение ликвидировали на предприятии в деревне Пешки.