Россиян предупредили об опасности сушки белья на электрообогревателе

С приходом холодов многие стремятся быстрее высушить постиранные вещи, и первым помощником часто становится обычный электрообогреватель. Однако эта, казалось бы, безобидная привычка таит в себе серьезную угрозу. Как пояснил « Вечерней Москве » бывший сотрудник МЧС Виталий Бойко, сушить одежду на обогревателе опасно на любой стадии процесса, и причина риска меняется в зависимости от того, мокрая ткань или уже сухая.

По его словам, если на прибор повесить мокрую вещь, капли воды могут попасть в электронную начинку обогревателя — на терморегулятор или в розетку. Это почти гарантированно вызовет короткое замыкание с искрами и перегревом. Когда же ткань высохла, опасность приобретает другой характер: материал, лежащий на горячей поверхности, способен перегреться до температуры тления и последующего открытого возгорания. Эксперт также предупреждает об опасности расположения самого обогревателя рядом с легковоспламеняющимися предметами, особенно шторами, которые могут загореться как от контакта с раскаленным корпусом, так и от внезапной вспышки неисправного прибора.

Экс-спасатель уточнил, что последствия таких действий предсказуемы и трагичны: быстрое распространение огня по комнате, серьезный пожар и прямая угроза жизни и здоровью людей. Короткое замыкание или тление ткани может произойти в считанные минуты, часто в ночное время или когда никого нет дома.

По его мнению, попытка ускорить бытовую процедуру ценой нарушения правил пожарной безопасности оказывается неоправданным риском. Итог прост и суров: электрообогреватель — это прибор для обогрева воздуха, а не сушилка. Единственный безопасный способ просушить одежду — воспользоваться специальной сушкой или оставить вещи в проветриваемом помещении вдали от источников тепла.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч пожарных извещателей появятся в домах многодетных семей в Подольске.