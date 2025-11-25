Россиян предупреждают о новой волне фейков с участием медийных персон

Сбербанк отмечает интенсивный рост распространения поддельных видео с использованием дипфейков, в которых задействуют изображения известных персон. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя правления Станислав Кузнецов, такие ролики активно распространяются по политическим мотивам и используются для дезориентации россиян и дискредитации власти.

По словам Кузнецова, злоумышленники нередко выбирают темы, способные вызвать тревогу и широкий резонанс. Он уточнил, что всплеск отмечен и в попытках финансового мошенничества: за полтора месяца число случаев, когда подделки голоса и внешности медийных людей убеждают граждан переводить деньги на «безопасные» счета, увеличилось в 15 раз.

Подделки чаще всего появляются сначала в анонимных каналах, а затем расходятся по соцсетям и мессенджерам. При этом, отметил Кузнецов, только четверть пользователей способны заметить фальсификацию без технологической помощи.

Он подчеркнул необходимость активного внедрения систем автоматического определения дипфейков в медиа, мессенджерах и на видеоплатформах. Сбербанк уже создал собственный сервис «Алетейя», который выявляет подделки в сложных условиях съемки и может интегрироваться через унифицированный API. Компания также работает над версией решения для частных пользователей, чтобы граждане могли самостоятельно проверять медиафайлы.

