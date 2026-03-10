Россиян успокоили насчет отдыха в Турции после ударов по Ирану

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана небо над частью региона закрылось, а авиакомпании в спешке меняют маршруты, тысячи туристов по всему миру застряли в аэропортах. Россияне, планирующие весенний или ранний летний отдых, закономерно забеспокоились: не опасно ли сейчас лететь в Турцию, которая граничит с неспокойным Ираном? Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с радио Sputnik призывает не паниковать раньше времени.

По его словам, на данный момент нет ни малейших предпосылок считать, что в Турции небезопасно. Сезон еще не стартовал в полную силу, но туры продаются, самолеты летают, и никаких ограничений для россиян не вводилось. Эксперт подчеркивает: если бы угрозы появились, туриндустрия проинформировала бы путешественников мгновенно, но сейчас даже потенциальных рисков не фиксируется.

Отдельно Мурадян пояснил ситуацию с небом. То, что часть международных рейсов теперь перенаправляют через воздушное пространство Турции, обходя закрытые зоны, — это рутинная работа диспетчеров, а не признак опасности. Пилот по образованию, он успокаивает: когда лайнеры просто пролетают в верхних эшелонах, это не создает никакой дополнительной нагрузки на страну и уж тем более не влияет на безопасность тех, кто прилетает именно в турецкие аэропорты. Иными словами, быть транзитным коридором и быть горячей точкой — совсем разные вещи.

По его мнению, Турция остается открытой, безопасной и готовой принимать гостей. Единственное, что может омрачить поездку, — возможные задержки рейсов из-за перекроенных маршрутов, но это уже технические издержки, а не угроза жизни. Пока европейские и ближневосточные авиалинии лихорадит, российские туроператоры сохраняют спокойствие и продолжают продажи.

Ранее россиянам порекомендовали заменить поездки на Ближний Восток отдыхом в Азии.