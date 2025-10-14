Россиянам назвали единственный способ заставить ответить онлайн-мошенников

В условиях массового распространения интернет-мошенничества многие пострадавшие ошибочно направляют жалобы владельцам сайтов, через которые лишились денег. Однако, как разъясняет адвокат Виктор Наумов, такие действия абсолютно бесполезны, поскольку вернуть средства можно исключительно через правоохранительные органы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, суть проблемы заключается в юридической квалификации подобных инцидентов. Все случаи хищения средств в интернете подпадают под ст. 159 УК РФ о мошенничестве, что автоматически относит их к компетенции следственных подразделений — полиции или Следственного комитета РФ. Интернет-площадки в этой ситуации являются лишь инструментом в руках преступников, а не самостоятельными сторонами конфликта, поэтому ожидать от них возврата денег бессмысленно.

Юрист подчеркнул, что последствия неправильных действий могут быть печальными: чем дольше пострадавший затягивает с официальным обращением, тем меньше шансов найти злоумышленников и вернуть средства. Критически важно незамедлительно подать заявление в полицию, предъявив доказательства перевода денег, сделать скриншоты мошеннических страниц и по возможности заверить их у нотариуса для придания юридической силы.

По его мнению, итогом грамотных действий должно стать возбуждение уголовного дела, после чего необходимо активно взаимодействовать со следователем, добиваясь блокировки преступных ресурсов. Как подчеркивает эксперт, только системная работа по документированию таких преступлений и постоянный контроль за ходом расследования способны разрушить ощущение безнаказанности у мошенников и заставить их свернуть противоправную деятельность.

Ранее юрист Соловьев заявил, что почти все киберпреступники находятся за рубежом.