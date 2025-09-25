Генерал-майор авиации Владимир Попов выступил с инициативой о значительном увеличении численности российской армии, назвав действующие показатели недостаточными для безопасности страны. По мнению военного эксперта, имеющего за плечами опыт работы в Генштабе, текущий миллион с половиной человек не отвечает масштабам России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая тему, заслуженный летчик ссылается на расчеты, выполненные экспертами более десяти лет назад. Они демонстрируют, что для надежной защиты огромной территории, протяженных границ и воздушного пространства необходима группировка войск численностью не менее трех миллионов военнослужащих. Только такой контингент, по словам Попова, позволит нейтрализовать все потенциальные угрозы со стороны вероятного противника.

Помимо укрепления обороноспособности, инициатива имеет важные социально-экономические последствия. Генерал заверил, что расширение армии не станет простой тратой бюджетных средств, а будет инвестицией в благополучие страны. Это создаст огромное количество рабочих мест, обеспечив граждан стабильным доходом и комплексной социальной поддержкой, что позитивно скажется на уровне безработицы.

Итогом масштабной военной реформы, уверен Владимир Попов, станет укрепление международных позиций России. Значительные расходы на оборону полностью окупятся, поскольку страна получит неоспоримый вес на мировой арене.

Ранее стало известно, когда Вооруженные силы РФ полностью освободят ДНР.