Россиянам перечислили правила поведения в случае перевода денег злоумышленникам

Цифровая эпоха открыла невиданные возможности не только для обычных людей, но и для преступников, которые с каждым годом оттачивают свои методы. Статистика свидетельствует о том, что проблема кибербезопасности становится личной для каждого. Главная уязвимость, которой пользуются злоумышленники, кроется в простоте регистрации в мессенджерах. Как поясняет IT-директор компании ПЭК Андрей Щербина, для генерации убедительного голосового сообщения им достаточно всего 20-секундной записи речи человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, последствия таких атак могут быть крайне серьезными — от потери денежных средств до компрометации личных данных. Чтобы распознать обман, эксперт советует обращать внимание на неестественную интонацию, монотонность или странные паузы в аудиосообщениях. Любая неожиданная просьба перевести деньги или совершить срочное действие под давлением должна стать поводом для проверки. Самый надежный способ — перезвонить отправителю по известному номеру или написать в другом мессенджере, поскольку мошенники редко контролируют все каналы связи жертвы.

Эксперт добавил, что итогом борьбы с киберугрозами должен стать комплексный подход к безопасности. Необходимо использовать уникальные сложные пароли, обязательно подключать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять приложения. Для защиты устройства рекомендуется устанавливать длинные PIN-коды и никогда не оставлять гаджет без присмотра. Важно избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых, а для конфиденциальных бесед использовать секретные чаты с сквозным шифрованием. Главное правило — не поддаваться панике и всегда перепроверять информацию, прежде чем совершать какие-либо действия. Эти простые, но эффективные меры помогут значительно снизить риски и сохранить контроль над своими цифровыми активами.

